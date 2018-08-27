  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:38 م
بحث متقدم
صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يكشف المستور عن أزمته مع اتحاد الكرة

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونجوم إف سي

الرئيس السيسي

صحيفة أمريكية: حلم «السيسي» يتحقق

طفلي الشرقية

محامون: المتهم بقتل أطفاله اعترف تحت الإكراه

سد النهضة

إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

طالب الرحاب

جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»

صلاح

اتحاد الكرة يكشف عن 5 مطالب لـ«صلاح»

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

ميدو وصلاح

«ميدو» يدعو لاعبي المنتخب للثورة على اتحاد الكرة

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

صحيفة أمريكية: حلم «السيسي» يتحقق

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات - محمد فضل

أخبار متعلقة
#

هكذا رد الوزراء الإسرائيليون على لقاء السيسي ونتنياهو

#

تفاصيل جديدة حول مقتل مدير مشروع سد النهضة

#

روسيا تخترق محطات كهرباء أمريكية عن بُعد

#

مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على صحيفة أمريكية

أمريكا

الغاز

السيسي

حلم

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الحكومة المصرية تتخذ منهجا غير تقليدي حتى تصبح مصر أكبر مصدر للطاقة في الشرق الأوسط . 

وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقنعت كبريات شركات البترول العالمية بالعودة إلى مصر، وكنتيجة لذلك، استثمرت شركات مثل "شل" و"بريتش بتروليوم" و"إيني" مليارات الدولارات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في حقل ظهر الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر المتوسط .
وتابعت أن مصر تأمل في أن تصبح مركز التصدير الرئيسي للغاز بنهاية العام الحالي، وتدريجيا في أن تصبح محور الغاز في البحر المتوسط، وهو التصور الذي وصفه الرئيس السيسي بالحلم .
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنه بعد عقود من التراجع ، تلقت صناعة إنتاج الطاقة في مصر دفعة خلال السنوات الأخيرة باكتشافات هائلة جديدة للغاز الطبيعي، كان أكبرها حقل ظهر الذي تم اكتشافه أسفل قاع البحر المتوسط في 2015 بواسطة شركة "إيني" الإيطالية، والذي يحتوى على كميات من الغاز أكبر من التي استهلكتها الولايات المتحدة في 2017 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجبلاية» تتجه لاستبعاد «صلاح» من مواجهة النيجر
» «بابا الفاتيكان» يرد على مطالب عزله بسبب الانتهاكات الجنسية
» ننشر حيثيات إلغاء إدراج "أبوتريكة" علي قوائم الإرهاب
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان
» الزمالك يفجر الخلاف بين «آل الشيخ» و«العدل»
» ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة
» رد ناري من وكيل «صلاح» على مؤتمر اتحاد الكرة
» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» الجماهير ممنوعة من حضور هذه المباريات
» في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهدد وكيل «صلاح»
» بالصور.. مدير أمن الغربية يقود حملة على "التوك توك" بطنطا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل