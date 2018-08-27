» «الجبلاية» تتجه لاستبعاد «صلاح» من مواجهة النيجر

27 أغسطس 2018 - 08:17 م

في تطور سريع، حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد اجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في حضور أحمد مجاهد عضو المجلس، لمناقشة آخر الاستعدادات لمباراة النيجر المقرر لها 8 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة محمد صلاح الأخيرة، وناقشها أبو ريدة مع أجيري، حيث أكد رئيس الاتحاد أن اللاعب يعشق منتخب بلاده، وأن من يفتعل الأزمات مع اتحاد الكرة هو وكيله الكولومبي رامي عباس.

وصرح مصدر باتحاد الكرة، أن أبو ريدة طالب المدير الفنى للمنتخب الوطني خلال الاجتماع باتخاذ التدابير الفنية اللازمة، وتجهيز البديل المناسب تحسبًا لعدم مشاركة لاعب ليفربول محمد صلاح في مباراة النيجر، على خلفية الأزمة المثارة حاليا بين الجبلاية واللاعب، بسبب بعض الخلافات التسويقية والطلبات التي فرضها وكيله على اتحاد الكرة.

كان صلاح قد غرد عبر حسابه الشخصى على تويتر مهاجما مسئولى اتحاد الكرة بسبب تجاهلهم الرد على مخاطباته ومخاطبات وكيله رامى عباس لتسوية بعض الأمور التسويقية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.