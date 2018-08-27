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عاطل يذبح مسنة كفيفة بعد سرقتها

قضايا وحوادث

ذبح
صورة أرشيفية

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السرقة

الشرقية

النيابة العامة

حبس عاطل

ذبح مسنة

أمرت نيابة بلبيس، اليوم الاثنين، بحبس المتهمين بقتل سيدة عجوز لسرقتها في مركز بلبيس 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة. م. ال"، (80 عامًا)، كفيفة مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة بمركز بلبيس.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الجنوب، وبرئاسة الرائد نبيل غيث رئيس المباحث، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سالم. م. م"، (32 عامًا - مبيض محارة - مقيم بقرية غيتة بمركز بلبيس)، و"إبراهيم. ن. ن"، (24 عامًا - حلاق - مقيم بقرية غيتة في مركز بلبيس).

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، واعترف الأول بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، موضحًا أن المجني عليها تعرفت عليه من صوته فتخلص منها ذبحًا، وتمكن من سرقة 600 جنيه، فيما اعترف المتهم الثاني بمراقبة المكان، وتُحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.


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