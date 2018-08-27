بالفيديو.. «صلاح» يكشف المستور عن أزمته مع اتحاد الكرة

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المصريون

محمد صلاح

صلاح

نشر محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى يشرح من خلاله الأزمة الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم. 

وأكد محمد صلاح، أنه لا يحب أن يدخل في صراعات مع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، موضحا أنه يتحدث بالنيابة عن كل لاعبي المنتخب الوطني.

وأضاف «صلاح»: الجميع سمع من طرف واحد، ومن الطبيعي أن أخرج للرأي العام مات يحدث، هناك العديد من التفاصيل مع اللاعبين ولكن الكل يصمت".

وتابع:" أسهل طريقة للتضليل هو تشويه المشكلة، وانك ترى أنها بسيطة، ولا توجد أي مشكلة شخصية بيني وبين أي طرف".

وأوضح:" بطلب أن اللاعبين يكونوا مرتاحين خلال معسكر المنتخب، وده بناء على ما أراه في الخارج، وده الأفضل لكل اللاعبين وليس لصلاح فقط".


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