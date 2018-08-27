» شقيقان يقتلان عاملاً أثناء ممارسة الجنس مع شقيقتهم

27 أغسطس 2018 - 08:31 م

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية اليوم الاثنين، من كشف غموض اختفاء عامل منذ 3 أشهر، حيث تبين قتله على يد أشقاء عشيقته بعدما وجدوه يمارس الرزيلة معها، وألقوا بجثته بترعة بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغاً من المقدم هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بورود بلاغ من أسرة "ع. س. م" يفيد تغيبه عن المنزل، وتحرير محضر ملحق بالواقعة برقم 3302، وأفادوا بمواصفاته التقريبية، وملابسه التى كان يرتديها أثناء خروجه من منزله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبعد 3 أشهر، تبلغ لمديرية أمن القليوبية من قوات أمن الغربية مفاده العثور على جثة بالمياه بنفس المواصفات التقريبية التى أدلت بها أسرة المجنى عليه، وباستدعائهم تعرفوا عليه.

وتوصلت التحريات، أن المتهمين هم "ع. إ" وشقيقه "أنور. إ" و شقيقتهما "س. إ" وأن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بالثالثة، وحينما وجده المتهمان الأول والثانى يمارس الرزيلة مع شقيقتهما قتلوه وألقيا بجثته فى الترعة للتخلص منه، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.