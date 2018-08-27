في عيد الأضحى.. 7 جرائم هزت الشارع

27 أغسطس 2018 - 08:44 م

العيد فرحة ينتظرها جميع الشعب المصري, إلا أن هناك أحداث قد تقع تحول الفرح إلى حزن, فقد شهدت الأيام القليلة الماضية خاصة الأيام التي تلت عيد الأضحى المبارك وقوع العديد من الجرائم التي هزت الرأي العام، ومعظمها جرائم قتل أسرية يكاد للعقل أن لا يصدقها بمجرد سماعها, لتعلن الإنسانية الحداد على غياب الضمير، ويصبح الجاني منبوذًا من البشرية طوال العمر على فعله الآثم.

وفي هذا التقرير ترصد الـ"المصريون" أبرز جرائم القتل التي وقعت في الأيام القليلة الماضية.

مقتل طفلين بقرية ميت سلسيل فى الدقهلية

شهدت قرية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حالة من الهلع والحزن بعد قتل الطفلين ريان ومحمد غرقًا، والتي بذلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة خلالها مجهودًا كبيرًا لكشف غموض الواقعة وتبين بعدها أن وراء الجريمة والدهما.

المتهم اعترف في محاضر الشرطة، أنه اختلق واقعة خطف طفليه وقتلهما لخلافاته المالية وأنه وراء الجريمة بسبب علاقاته النسائية المتعددة ومداومة تناول المخدرات ما تسبب في مشاجرات مستمرة مع زوجته.

وأضاف الأب في اعترافاته، أنه أنفق مبالغ مالية باهظة اقتربت من المليون جنيه الفترة الماضية، وأصبح مدينًا وشعر بأن طفليه سيواجهان الحياة بشكل سيئ بسببه وبسبب سمعته خاصة بعد أن أدمن الخمر ما دفعه لارتكاب الجريمة.

أم ترمي طفليها بنهر النيل

أقدمت مصرية على إلقاء طفليها في مياه النيل في محافظة المنيا، بعد خلافات بينها وبين زوجها استمرَّت خلال الفترة الأخيرة، ليَلقى أحدهما مصرعه غرقاً، فيما تم إنقاذ الآخر. وقالت الزوجة بعد القبض عليها، إنها سعت للتخلص من طفليها، بسبب كثرة الخلافات والمشادّات بينها وزوجها، بسبب رفضه الدائم ذهابها لزيارة أسرتها، لتقرر النيابة استدعاء الزوج لسماع أقواله.

وكشف جد الطفلين، أن السبب في مقتل حفيده كان «يمين طلاق، لبعض الخلافات بين نجله وزوجته، فأقسم عليها بالطلاق ألا تذهب إلى بيت أهلها، بسبب وجود شقيقات لها لا يريد أن يأتين إلى بيته، حتى لا يختلطن بأشقائه الصبية. لكنها غضبت من قَسَم زوجها عليها، وحينما وصل زوجها من سفره طلبت منه أن يرافقها إلى بيت أهلها، لكنه خشي من وقوع يمين الطلاق.

وأضاف: أنه في الصباح ذهبنا جميعاً إلى الأرض الزراعية، وجلست الشيماء المتهمة بقتل أطفالها برفقة قريبتها في المنزل، فأخبرتْهَا أنها سوف تأخذ نجليها كي تشتري لهما الحلوى، وبالفعل أخذت الطفلين وقامت بإلقائهما في البحر اليوسفي». لافتاً إلى أنها اعترفت بارتكاب الواقعة أمام الأجهزة الأمنية والنيابة، وقالت: إنني ألقيت طفلي لقيام زوجي بالقسَم عليّ بعدم الذهاب إلى أهلي.

مقتل "نقاش" دفاعًا عن شرفه رابع يوم العيد

أقدم عاطل على قتل نقاش، خلال مشاجرة نشبت بينهما على شاطئ البحر بمنطقة أبويوسف، غربي الإسكندرية، بسبب اعتراض المجني عليه على مغازلة الأول لزوجته.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ بمنطقة أبويوسف دائرة القسم.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، "م ا ا"، 40 سنة، نقاش، مقيم بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم أول المنتزه، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، وتوفى، وطرف ثان، "و م ا"، 39 سنة، عاطل، مقيم منطقة الإبراهيمية، دائرة قسم باب شرقي وأن المشاجرة نشبت بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الثاني علي الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب.

شاب يقتل "عجوز" انتقامًا لوالده

لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية، بسبب خلافات ثأرية، فى أطفيح بالجيزة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من غرفة النجدة، بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة لرجل عجوز مصاب بطلقات نارية.

وبإجراء التحريات، تبين أن خلافات ثأرية وراء قتل المجنى عليه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

موظف يذبح زوجته بسبب كوب شاى

تجرد موظف من قرية ميت نما، إحدى قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، من كل مشاعر الإنسانية، وذبح زوجته بالسكين، بسبب كوب شاي.

بدأت الواقعة، بتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من مستشفى النيل فى شبرا الخيمة، بوصول ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، مصابة بعدة طعنات فى الرقبة، ولقيت مصرعها أثناء محاولة الأطباء إسعافها.

وجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء علاء فاروق مدير المباحث، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجنى عليها، وأنه طلب منها إعداد كوب شاى، وعندما أعطته له، وجده بلا طعم نتيجة خفضها كمية السكر به، فألقى بالكوب على الأرض ونشبت بينهما مشاجرة، أمسك خلالها السكين وطعنها فى رقبتها.

وأُلقى القبض على الزوج، حيث تبين انه يدعى "ب. س" 35 سنة- موظف, وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عامل يقتل شقيقه بسبب "كيس لحمة"

قررت نيابة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر، بقرية بيشة قايد، بسبب خلاف على كيس لحمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بوصول" أشرف م س" 40 سنة من قرية بيشة قايد، مركز الزقازيق جثة هامدة.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أن أحد الأهالى بالقرية أرسل لحوم العيد على منزل أحدهم فادعى كل من الأخين أنها مرسلة له وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخ الأصغر بضرب شقيقه على رأسه بجنزير حديد.

وتبين قيام شقيقه بإصابته بجنزير على رأسه لخلاف على لحوم العيد، وتم القبض على المتهم، من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

شاب يقتل خاله بسبب "عرق خشب"

أقدم سائق «توك توك» على قتل خاله طعنًا بالسكين بسبب خلافات على «عرق خشب». كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل. وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة عامل مصاب بطعنة نافذة. وبإجراء التحريات تبين قيام سائق «توك توك» نجل شقيقة المجنى عليه، بقتله بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على «عرق خشب» لسقف حمام. تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.