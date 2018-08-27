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وفد من الكونجرس الأمريكي يجري مباحثات في تركيا

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تركيا وأمريكا
تركيا وأمريكا

وكالات - خالد الشرقاوي

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انقرة

الكونجرس

أجرى اليوم الاثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي مباحثات في العاصمة التركية أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر دبلوماسية تركية قولها، إن الوفد يتألف من أعضاء مجلس النواب، مايكل تورنر، وجون غراميندي، وتوم مارينو، إضافة إلى نائب مستشار وزارة الدفاع روبرت هوود، وموظفين من مجلس النواب.

وأشارت المصادر، إلى أن الوفد أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين، والبرلمان.

كما التقى الوفد، الأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ديفيد هوبس، وزار شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وذلك في إطار مشروع مقاتلات " F-35 ".

وبحسب المصادر، زار الوفد الأمريكي أمس الأحد قيادة القوات البرية للناتو في ولاية إزمير(غرب)، وقاعدة إنجرليك في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

ومن المنتظر أن يختتم الوفد زيارته إلى تركيا اليوم.


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