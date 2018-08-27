» هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

27 أغسطس 2018 - 09:29 م

تبرأت الفنانة التونسية من المغنى المغربى سعد لمجرد، بعد أنباء القبض عليه فى فرنسا بتهمة الاعتداء على سيدة جنسيًا، لافتة إلى أن الفنان الشاب مستهتر ولا يستحق أن يكون نجمًا.

وقالت "هند"، فى تغريدة لها على موفع "تويتر": "سعد المجرد كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

#سعد_المجرد

كنت من الناس الذين استبعدوا إتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك . هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد. https://t.co/3IRiU4T287 — Hend Sabry (@HendSabry) August 27, 2018

وكانت النيابة العامة الفرنسية أعلنت أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا ليل السبت- الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.