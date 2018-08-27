» هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

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فرنسا

اغتصاب

سعد لمجرد

اعتداء جنسى

هند صبري

تبرأت الفنانة التونسية من المغنى المغربى سعد لمجرد، بعد أنباء القبض عليه فى فرنسا بتهمة الاعتداء على سيدة جنسيًا، لافتة إلى أن الفنان الشاب مستهتر ولا يستحق أن يكون نجمًا.

وقالت "هند"، فى تغريدة لها على موفع "تويتر": "سعد المجرد كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

وكانت النيابة العامة الفرنسية أعلنت أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا ليل السبت- الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.


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