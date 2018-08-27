«الإسكان»: شقق «العلمين» للأغنياء فقط

27 أغسطس 2018 - 09:30 م

أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي، أن المباني التي تطل على البحر بمدينة العلمين الجديدة ستكون الأغلى بين جميع الوحدات في المدينة.

وقال "يونس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، أن ارتفاع سعر الوحدات طبيعي لأنها مخصصة للقادرين والأغنياء، وأن تخفيضها يُعتبر إهدار مال عام، متسائلا: "هل يرى أحد أن تدعم الدولة القادرين والأغنياء الذين يريدون أن يسكنوا على البحر؟! المؤكد لا".

وأشار إلى أن العائدات من تلك الوحدات ستنفق لصالح المواطن غير القادر عن طريق إنشاء مشاريع إسكان اجتماعي مدعمة.

وتابع: "يتوفر في العلمين الجديدة وحدات سكنية لجميع الشرائح، وطرحنا مشاريع إسكان اجتماعي داخل العلمين الجديدة لغير القادرين".