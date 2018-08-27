«آل الشيخ» لـ«صلاح»: الغرور مقبرة النجوم

27 أغسطس 2018 - 10:07 م

هاجم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وذلك تعليقًا على الأزمة القائمة بين نجم الريدز واتحاد الكرة المصري.

وكتب المستشار "تركي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك: "بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم ل اتحاد الكورة المصري ... الغرور مقبرة النجوم ... لم استطع اكمال المقطع من الفلسفة والغرور ... منتخب مصر 23 اسد".

جدير بالذكر فأن محمد صلاح قد ظهر في فيدو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" ليرد على اتهامات اتحاد الكرة له ولوكيل أعماله بالغرور بسبب المطالب التي تقدم بها.