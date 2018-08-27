» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام النجوم بهدف «صلاح أمين»

27 أغسطس 2018 - 10:10 م

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره نجوم أف سي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.