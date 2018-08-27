» شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من حوت أحدب للزائرين

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بينما كانت مجموعة من محبي مشاهدة الحيتان يتجولون قبالة سواحل ألاسكا، حدث أمر غير متوقع حيث قفز حوت أحدب خارج الماء بالقرب من قاربهم ليرش مياه البحر على القارب بالكامل.


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