» شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من حوت أحدب للزائرين

27 أغسطس 2018 - 11:00 م

بينما كانت مجموعة من محبي مشاهدة الحيتان يتجولون قبالة سواحل ألاسكا، حدث أمر غير متوقع حيث قفز حوت أحدب خارج الماء بالقرب من قاربهم ليرش مياه البحر على القارب بالكامل.





