مجدي عبدالغني يفتح النار على محمد صلاح.. هذا ما قاله

27 أغسطس 2018 - 11:19 م

عقب كابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أزمة النجم محمد صلاح الأخيرة مع اتحاد كرة القدم، مؤكدًا: «نقدر محمد صلاح ونحبه بلا شك، محمد صلاح ابن من أبناء مصر، ونعامل أبنائنا معاملة رفيعة المستوى، ونبحث عن راحة المنتخب أكثر من اللاعيبة نفسها».



وأضاف «عبدالغني»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، أن حديث محمد صلاح في المجمل غير منطقي.

