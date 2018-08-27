"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

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جابر نصار
جابر نصار

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علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على الأزمة الراهنة بين النجم محمد صلاح واتحاد كرة القدم المصري.
وقال "نصار"، في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الاثنين، "للأسف منظومة الفشل والعبث  التي تحيط بلعبة كرة القدم في مصر يعز عليها نجاح محمد صلاح لأن في نجاحه تعرية لفشلهم".
وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق: "إستقيلوا  لا رحمكم الله"




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