  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:26 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

مقتل طفلي ميت سلسيل

معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

جابر نصار

"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

مجدي عبد الغني

مجدي عبدالغني يفتح النار على محمد صلاح.. هذا ما قاله

محمد صلاح

«آل الشيخ» لـ«صلاح»: الغرور مقبرة النجوم

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

كشف سرية حسابات العملاء البنكية «كارثة»

احدى الاطفال ووالدهم القاتل بدمياط

قاتل طفليه يحاول الانتحارمن أعلى مبنى المحكمة

صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يكشف المستور عن أزمته مع اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

صحيفة أمريكية: حلم «السيسي» يتحقق

سد النهضة

إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" على هزيمة الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

#

ثنائي سموحة يقتربان من الانتقال للزمالك

#

"مرتضى" لوزير الشباب: "تعالي راجل لراجل"

#

هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الرمالك، إنه سوف يتم إلغاء مكافأة الفوز للاعبين بعد الخساوة من النجوم بهدف نظيف.
وأوضح "منصور"، في تصريحات لفضائية «أون سبورت» عقب المباراة، يوم الاثنين، أن مكافاة الفوز يتم صرفها خال الانتصار في 5 مباريات متتالية، مشيرا إلى ان الخسارة في مواجهة اليوم ألغت مكأفاة الفوز عن المباريات الماضية.
وأضاف: «هناك ظلم داخل الفريق ولاعبين يشاركوا كأنهم حجزوا مكانهم في الشهر العقاري وأيمن أحمد مدبولي وعبدالله جمعة لذلك توقعت ألا يفوز الزمالك اليوم».
وأكد رئيس نادي الزمالك أن فريق النحوم لم يتوقعوا أن يفوزوا على الزمالك ولم يصلوا إلا بكرتين فقط سجلوا من أحدهما وباستثناء ذلك لم تكن لهم أي معالم خطورة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إجلاء زوار "تمثال الحرية" بنيويورك لهذا السبب
» فضائح جنسية لـ76 برلمانيا أمريكيا منذ 2017
» تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" على هزيمة الزمالك
» شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من حوت أحدب للزائرين
» «الإسكان»: شقق «العلمين» للأغنياء فقط
» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام النجوم بهدف «صلاح أمين»
» في عيد الأضحى.. 7 جرائم هزت الشارع
» حقيقة تهديد ليفربول لاتحاد الكرة
» إلغاء المهر حرام و«أقلهن مهورًا أكثرهن بركة»
» جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»
» هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل