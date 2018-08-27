» تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" على هزيمة الزمالك

27 أغسطس 2018 - 11:49 م

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الرمالك، إنه سوف يتم إلغاء مكافأة الفوز للاعبين بعد الخساوة من النجوم بهدف نظيف.



وأوضح "منصور"، في تصريحات لفضائية «أون سبورت» عقب المباراة، يوم الاثنين، أن مكافاة الفوز يتم صرفها خال الانتصار في 5 مباريات متتالية، مشيرا إلى ان الخسارة في مواجهة اليوم ألغت مكأفاة الفوز عن المباريات الماضية.

وأضاف: «هناك ظلم داخل الفريق ولاعبين يشاركوا كأنهم حجزوا مكانهم في الشهر العقاري وأيمن أحمد مدبولي وعبدالله جمعة لذلك توقعت ألا يفوز الزمالك اليوم».