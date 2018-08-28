معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

28 أغسطس 2018 - 12:14 ص

حلل الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، شخصية الأب المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل بالدقهلية، مؤكدًا أنه مصاب باضطراب الشخصية الفصامي، وأعراضه هي التوتر والقلق الشديد.



وعلق «هاني»، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، على اعتراف المتهم، قائلًا: «حواره متلخبط ومتكتف وهذا يؤكد أنه يعاني من اكتئاب وانفصام في الشخصية».

