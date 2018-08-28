معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

حلل الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، شخصية الأب المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل بالدقهلية، مؤكدًا أنه مصاب باضطراب الشخصية الفصامي، وأعراضه هي التوتر والقلق الشديد.
وعلق «هاني»، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، على اعتراف المتهم، قائلًا: «حواره متلخبط ومتكتف وهذا يؤكد أنه يعاني من اكتئاب وانفصام في الشخصية».
وأضاف أن المتهم يتعاطى 3 أنواع من المخدرات، تعمل على تغييب القوة المعرفية للإنسان لمدة ربع أو ثلث ساعة يرتكب خلالها أشياء ضارة ثم يندم عندما يفيق، لافتًا إلى أن الجرعة التي تناولها المتهم قبل الحادث كانت شديدة.