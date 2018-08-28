ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

28 أغسطس 2018 - 12:22 ص

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسوأ حالاته، وكلما تقترب الانتخابات البرلمانية في أمريكا يضيق الخناق على ترامب.



وأضاف "المسلماني"، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، مساء الاثنين، أن الحزب الديمقراطي يسعى للفوز في انتخابات الكونجرس من أجل بدء إجراءات عزل ترامب، واثنين من أقوى مستشاري ترامب في أضعف حالاتهما الآن، بسبب اتهامات بالرشاوى وتهربات ضريبية.

