الرئيس السوداني يطالب بوقف هذا الأمر الخطير

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دعاوي قضائية تلاحق "ترامب"

طالب الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المحلي بإيقاف تجنيس اللاعبين الأجانب لإتاحة الفرصة للاعب المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع للبشير مع وزير الشباب والرياضة أبو البشر عبد الرحمن، ورئيس اتحاد الكرة المحلي كمال شداد، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة السودانية، اطلعت عليه "الأناضول".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي طالب الاتحاد السوداني بايقاف التجنيس لإتاحة الفرصة للاعب الوطني للحصول على فرصته في الدوري المحلي حيث يسمح القانون المحلي بتجنيس ثلاثة لاعبين لكل فريق على ألا يكون بينهم حارس المرمى، غير أن بعض الفرق تحصل على استثناءات لتجنيس لاعبيين إضافيين.
ودعا البشير إلى تقوية العلاقات الرياضية بين السودان والدول العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
وطالب البشير بالاهتمام بالناشئين بغية وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم المقبلة، والترتيب للأمر ابتداءً من الآن بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
ووعد الرئيس السوداني بدعم البنى التحتية الرياضية في موازنة عام 2019.
كما وجه الرئيس وزارة الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بمشروعات الشباب ومعالجة قضاياهم خاصة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والمخدرات.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الكرة المحلي كمال شداد إن اللقاء تطرق لعدد من الرؤى والأفكار (دون توضيح) التي تهدف للنهوض بالرياضة بمختلف مجالاتها. -

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