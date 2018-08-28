عمران خان: سأثير قضية الإساءة للإسلام في الأمم المتحدة

28 أغسطس 2018 - 01:17 ص

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، بأن يثير في الأمم المتحدة قضية الإساءة للإسلام، في ظل اعتزام نائب هولندي يميني تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.



وقال خان، يوم الإثنين، في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه، إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية، بحسب صحيفة "دون" المحلية (خاصة).



وأضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة "كان لابد أن تتم منذ سنوات".



وضرب خان، الذي تولى السلطة في 18 أغسطس/ آب الجاري، مثلًا بالدول التي تجرم إنكار "الهولوكوست" (المحرقة النازية).



وتابع: "لدى أربع دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا شيئًا يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا (كمسلمين) مرارًا وتكرارًا".



وتجرم دول أوروبية إنكار "الهولوكوست"، أي الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية، بينهم يهود، على أيدي قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.



ومرر أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم، قرارًا يدين مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام دعا إليها البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، جيرت فيلدرز.



واستدعت الخارجية الباكستانية، الإثنين الماضي، القائم بأعمال السفير الهولندي في إسلام آباد، احتجاجًا على هذه المسابقة.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم توجيه السفير الباكستاني في هولندا إلى "إثارة القضية بقوة مع الحكومة الهولندية وسفراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

