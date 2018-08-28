  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

مقتل طفلي ميت سلسيل

معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

جابر نصار

"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

مجدي عبد الغني

مجدي عبدالغني يفتح النار على محمد صلاح.. هذا ما قاله

محمد صلاح

«آل الشيخ» لـ«صلاح»: الغرور مقبرة النجوم

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

كشف سرية حسابات العملاء البنكية «كارثة»

احدى الاطفال ووالدهم القاتل بدمياط

قاتل طفليه يحاول الانتحارمن أعلى مبنى المحكمة

صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يكشف المستور عن أزمته مع اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

صحيفة أمريكية: حلم «السيسي» يتحقق

سد النهضة

إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

عمران خان: سأثير قضية الإساءة للإسلام في الأمم المتحدة

عرب وعالم

عمران خان
عمران خان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. زوجة رئيس وزراء باكستان الجديد تلفت الأنظار

#

أمريكا: لن نغادر سوريا حتى نحقق 3 أهداف

#

الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ قرار «الهدنة السورية»

#

الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، بأن يثير في الأمم المتحدة قضية الإساءة للإسلام، في ظل اعتزام نائب هولندي يميني تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
وقال خان، يوم الإثنين، في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه، إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية، بحسب صحيفة "دون" المحلية (خاصة).
وأضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة "كان لابد أن تتم منذ سنوات".
وضرب خان، الذي تولى السلطة في 18 أغسطس/ آب الجاري، مثلًا بالدول التي تجرم إنكار "الهولوكوست" (المحرقة النازية).
وتابع: "لدى أربع دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا شيئًا يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا (كمسلمين) مرارًا وتكرارًا".
وتجرم دول أوروبية إنكار "الهولوكوست"، أي الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية، بينهم يهود، على أيدي قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم، قرارًا يدين مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام دعا إليها البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، جيرت فيلدرز.
واستدعت الخارجية الباكستانية، الإثنين الماضي، القائم بأعمال السفير الهولندي في إسلام آباد، احتجاجًا على هذه المسابقة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم توجيه السفير الباكستاني في هولندا إلى "إثارة القضية بقوة مع الحكومة الهولندية وسفراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".
كما تم توجيه ممثلي باكستان الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لبحث الأمر مع الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات الأخرى ذات الصلة، وفق بيان للخارجية الباكستانية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» إجلاء زوار "تمثال الحرية" بنيويورك لهذا السبب
» فضائح جنسية لـ76 برلمانيا أمريكيا منذ 2017
» تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" على هزيمة الزمالك
» شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من حوت أحدب للزائرين
» «الإسكان»: شقق «العلمين» للأغنياء فقط
» بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام النجوم بهدف «صلاح أمين»
» في عيد الأضحى.. 7 جرائم هزت الشارع
» حقيقة تهديد ليفربول لاتحاد الكرة
» إلغاء المهر حرام و«أقلهن مهورًا أكثرهن بركة»
» جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»
» هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل