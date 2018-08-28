إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة

28 أغسطس 2018 - 01:19 ص

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، شابًا فلسطينيًا بجروح متوسطة، خلال مواجهات شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن شابًا أصيب بثلاث رصاصات حية في الفخذ واليد، خلال مواجهات في نابلس.



وأضافت أنه تم نقل الجريح إلى مستشفى لتلقي العلاج.



واندلعت مواجهات في محيط مقام "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، اليوم، عقب اقتحام مستوطنين له، وأدائهم طقوسًا دينية.



ويعتبر اليهود "قبر يوسف" مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية، عام 1967.



وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي يوسف بن يعقوب أُحضرت من مصر، ودُفنت في هذا المكان.

