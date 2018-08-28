بعد يومين من الوفاة.. ترامب يأمر بتنكيس العلم تكريمًا لماكين

28 أغسطس 2018 - 01:20 ص

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، بتنكيس العلم الأمريكي، لمدة أسبوع، تكريمًا للسناتور الجمهوري البارز، جون ماكين، الذي فارق الحياة قبل يومين.



وقال ترامب (جمهوري)، في بيان: "رغم خلافاتنا السياسية، فإنني أحترم الخدمات التي قام بها السناتور جون ماكين لبلدنا".



وكان ماكين من أبرز منتقدي سياسات ترامب، من داخل الحزب الجمهوري، حيث أعلن عن معارضته لعدد من سياسته الداخلية والخارجية.



وأضاف ترامب: "تكريمًا له، وقعنا إعلانا لتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وجميع المباني العامة، وكذلك المنشآت العسكرية والسفارات والقنصليات وغيرهما من المرافق في الخارج".



وبدأ تنكيس العلم اليوم على أن يستمر لمدة أسبوع، وفق البيان.



وأعلن ترامب أن نائبه مايك بنس سيلقي كلمة تأبينية في حق ماكين، خلال حفل سيقام في مبنى الكونغرس، يوم الجمعة المقبل.



وجاء قرار تنكيس العلم بعد انتقادات واسعة وجهتها وسائل الإعلام الأمريكية لترامب، بسبب تأخر صدور بيان عن البيت الأبيض حول وفاة ماكين.



وفارق ماكين الحياة، السبت الماضي، عن 81 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ.



وأعلنت أسرة ماكين، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يواصل تلقي علاج السرطان، ما فسرته وسائل إعلام محلية بأنه يدنو من مفارقة الحياة.



وعقب وفاته، نشر الكثير من الساسة الأمريكيين رسائل تعزية نعوا فيها ماكين.



وقدم ترامب، في تغريدة على "تويتر"، تعازيه لأسرة ماكين، وقال إنه يشاطرها الأسى.



ويحظي ماكين باحترام في الأوساط السياسية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.



وهو أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري، خلال السنوات الأخيرة، وخسر انتخابات الرئاسة عام 2008 أمام مرشح الحزب الديمقراطي، باراك أوباما.



وقع ماكين في الأسر خلال مشاركته في حرب فيتنام، بين عامي 1967 و1973.



وكان آخر ظهور علني له في مبنى الكونغرس، ديسمبر/ كانون أول 2017.

