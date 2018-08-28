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إجلاء زوار "تمثال الحرية" بنيويورك لهذا السبب

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تمثال الحرية في نيويورك أصله فلاحة مصرية
تمثال الحرية في نيويورك أصله فلاحة مصرية

المصريون ووكالات

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أجلت السلطات الأمريكية، الإثنين، آلاف الزوار من جزيرة تمثال الحرية بمدينة نيويورك، بسبب حريق تمت السيطرة عليه بعد نشوبه.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن مسؤولين محليين (لم تسمهم) إنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف سائح من جزيرة "ليبرتي أيلند" التي تحتضن تمثال الحرية، بعد نشوب حريق في إسطوانات الغاز.
وأضافوا أنه تم إخلاء الجزيرة من السائحين لمدة تجاوزت ساعتين حتى تمكن جهاز الإطفاء من السيطرة على الحريق.
يشار أن الحريق أسفر عن إصابة عامل بجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى.
وتشهد الجزيرة أعمال بناء متحف تمثال الحرية الجديد والتي يرتقب إتمامها عام 2019. -

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