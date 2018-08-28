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هانى أبو ريدة

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شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

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شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

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قتيل الرحاب
قتيل الرحاب

المصريون ـ متابعات

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تفاصيل جديدة بواقعة الفتاة المنتحرة بالمترو

سرد عمر أسامة، شقيق قتيل الرحاب تفاصل جديدة عن أسباب الواقعة المؤسفة التى حدثت في الحي الراقي، مشيرًا إلى أن شقيقه قتل على يد والد فتاة كان يحبها ويخطط للزواج منها.
وقال" أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن شقيقه كان مرتبط بفتاة وكانا يخططان معًا للخطبة ولكنه اكتشف أن والدها مزور شهادة وفاة لنفسه ولديه 5 بطاقات شخصية مزورة بأكثر من اسم.
وأوضح: "شقيقي ذهب لوالد الفتاة وطلب منه الابتعاد عن هذه الأفعال لأنه يحب ابنته ويريد استكمال الخطبة"، مشيرًا إلى أن والد الفتاة استخدم ابنته بعد ذلك لاستدراج شقيقه في البيت.
وأضاف: "شقيقي ذهب لإعطاء البنت هدية بمناسبة عيد الأضحى، بعد ذلك أغلق هاتفه المحمول واختفى بعدها، ثم قدمنا بلاغ رسمي عن تغيبه".
وتابع: " والد الفتاة أنكر وجود شقيقي بمنزلهم في البداية ولكن بعد الضغوط اعترف أنه قتل أخي في شقة مؤجرة تابعة له بالرحاب لأن شقيقي يعلم عنه معلومات كثيرة قد تؤذيه وهدده بالإبلاغ عنه"، منوها أن أخيه قتل شنقا.


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