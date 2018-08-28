بيان هام من اتحاد الكرة يحذر فيه من هذا الأمر

28 أغسطس 2018 - 02:14 ص

حذر الاتحاد المصري لكرة القدم من التعامل مع صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وذكر بيان للاتحاد، مساء الاثنين، أنه «لا يتعامل إلا من خلال حسابه الرسمي الموثق على كل من (فيس بوك وتويتر) تحت عنوان EFA.EG، لنشر كل ما يتعلق بنشاطاته وللتعبير بها عن مواقفه».

