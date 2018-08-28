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بيان هام من اتحاد الكرة يحذر فيه من هذا الأمر

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هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة

المصريون ـ متابعات

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حذر الاتحاد المصري لكرة القدم من التعامل مع صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وذكر بيان للاتحاد، مساء الاثنين، أنه «لا يتعامل إلا من خلال حسابه الرسمي الموثق على كل من (فيس بوك وتويتر) تحت عنوان EFA.EG، لنشر كل ما يتعلق بنشاطاته وللتعبير بها عن مواقفه».
وأكد البيان أن الاتحاد «غير مسؤول عن أي صفحات أو حسابات أخرى، وقد بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون المصري كل من سعى وأنشأ وأذاع أخبار كاذبة عبر هذه الحسابات ونسبها زورا وكذبا إلى المسئولين بالاتحاد على غير الواقع».

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