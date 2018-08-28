ساويرس ينشر تغريدة بها معلومات صادمة عن أزمة صلاح

28 أغسطس 2018 - 05:36 ص

شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجومًا شرسًا على اتحاد الكرة بعد تداوُل بيان مزور عن الأزمة يصفون فيه نجم مصر محمد صلاح بألفاظ غير لائقة .



ونشر "ساويرس" البيان المزور لاتحاد الكرة ، وعلق عليه قائلًا: "صحيح اللى إختشوا ماتوا ... بيان مرفوض جملةً و تفصيلا ... شهرة ايه اللى محمد صلاح لسه هيدور عليها .. إنتم عايشيين فى كوكب تانى غير الأرض ؟".



وبعد ذلك ، نشر ساويرس تغريدة لحساب منسوب لخالد لطيف - عضو الاتحاد المصري لكرة القدم - يعترف فيها بصحة البيان القديم ، ولم يكتفِ بذلك ، وإنما قام بتثبيت التدوينة على صفحته .



وقال "لطيف" في الحساب المنسوب له: "أستاذ نجيب بيه ساويريس تحية طيبة وبعد يرجى حذف البيان لأن رئيس الاتحاد تراجع عنه ، احتواءً لردة فعل الجمهور وانتظر البيان الجديد ونعتذر عن البيان السابق لأننا لم نحسب ردة فعل الجمهور يرجى الاستجابة لمطلبنا وتقبلوا فائق الاحترام .. خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة".



ولم يتسنَ لـ"المصريون" التأكد من صحة نسبة هذا الحساب لخالد لطيف.



صحيح اللى إختشوا ماتوا ... بيان مرفوض جملةً و تفصيلا ... شهرة ايه اللى محمد صلاح لسه هيدور عليها .. إنتم عايشيين فى كوكب تانى غير الأرض ؟ pic.twitter.com/mNJ3Jgb0ZI — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 27, 2018