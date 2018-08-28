صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

أحمد عادل شعبان
كشف صديق طالب جامعة الشروق المقتول تفاصيل مثيرة حول الجريمة التي هزت منطقة الرحاب قبل ساعات .
وقال صديقه إن طالب جامعة الشروق انفصل عن خطيبته منذ 3 أشهر ، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن بشكل رسمي.
وأضاف: "والدة الضحية راودتها بعض الشكوك بخصوص حبيبة (خطيبته) ، وقالت إن ضباط المباحث تتبعوا هاتفه فوجدوه بحوزة حبيبة بالفعل ".
وتابع: "العلاقة بين صديقي وخطيبته كانت في قمة السوء ، والدليل آخر تدوينة كتبها عبر حسابه بـ(فيس بوك) حين قال (كنت أريد أن أخبرك كيف أن الجميع خذلني ولكنك خذلتني قبل أن أخبرك) حسب "فيتو".
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