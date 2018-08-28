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فضيحة تصدم محبي أيس كريم "الفانيليا" حول العالم

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الآيس كريم
الآيس كريم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الآيس كريم

أصيب محبي الآيس كريم بنكهة الفانيليا بصدمة كبرى بعد تداول أنباء في بريطانيا عن حقيقة "مكونات" هذا المنتج المحبوب.

ودفعت أطول موجة حرّ تضرب المملكة المتحدة منذ 1976، البريطانيين نحو مثلجاتهم المفضلة للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة، لكنهم قوبلوا بالخداع.

وكشفت تحقيق أجرته جمعية معنية بحماية المستهلك، نشرت نتائجه "سكاي نيوز"، الاثنين، أن المتاجر العملاقة والعلامات الشهيرة تغش في مكونات الآيس كريم بنكهة الفانيليا، المشهورة برواجها الكبير.

وحسب التحقيق، فإن نكهة الآيس كريم المفضلة خلت من الفانيليا والقشدة والحليب الطازج، وهي المكونات الرئيسية لهذه الحلوى الباردة.

ويفترض أن تصنع هذه المثلجات الأكثر شعبية في بريطانيا، والعالم، عبر مزج المكونات التالية: الفانيليا، والقشدة، والحليب الطازج، وصفار البيض والسكر.

لكم التحقيق أشار إلى أن المصنّعين يستبدلون الحليب الطازج، بآخر مجفف وخال من الدسم، ويستعملون نكهة قريبة من الفانيليا لكنها ليست هي.

والأمر الذي يجعل من الأمر فضيحة أنه "سلوك عام" في المتاجر الكبيرة والعلامات التجارية، وليس حالة فردية.

وقالت الجمعية إن نصف 24 علبة آيس كريم، شملها التحقيق، احتوت على المكونات الثلاث، فيما كانت الـ12 البقية تحتوي على بعض المكونات فقط أو لا شيء على الإطلاق.


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