عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

28 أغسطس 2018 - 07:19 ص

تبرأ مجدي عبد الغني - عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم - من تغريدات منسوبة له هاجم فيها النجم المصري محمد صلاح عقب انتقاداته للطريقة التي يتعامل بها الاتحاد معه.



وقال "عبد الغني" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا معنديش حسابات على تويتر .. وفيه حساب معمول باسمي هاجم صلاح .. ودة كلام مش منطقي .. مفيش مسؤول في اتحاد رسمي هيرد ويقول كدة على نجم في الفريق .. وأصلا التغريدة أسلوبها ركيك .. أنا راجل خريج كلية الآداب - قسم الفلسفة - فمش هكتب حاجة بالركاكة دي".



وأردف: "محمد صلاح إنسان محترم .. وحقق نجاحات كبيرة من أيام منتخب الشباب وسافرنا سوا كولومبيا لأني كنت رئيس البعثة وكنا في رمضان وهو إنسان ملتزم جدًا .. وعلى أي حال هعمل حساب رسمي على تويتر عشان المواقف المشابهة".



وأضاف في مداخلة مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي معتز الدمرداش: "أنا تحت أمر محمد صلاح في كل طلباته .. ومستعد أسافرله بريطانيا بكرة أشوف طلباته".



