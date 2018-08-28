سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

28 أغسطس 2018 - 08:11 ص

كشفت مصادر على صلة بالتحريات في قضية مقتل "طالب الشروق" أسباب رفض الأخير الزواج من خطيبته ، مؤكدًا أن جملة قالها القتيل كانت السبب في مقتله .



وقال المصدر إن خطيبة القتيل طلبت منه إتمام الزواج ، لكنه رفض وقال لها : "نش هتجوز واحدة غلطت معاها قبل كدة" حسب "فيتو".



وأضاف المصدر أن والد الفتاة اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينها وبين القتيل ، ولما ضغط عليها اعترفت بحقيقة العلاقة وأكدت أن خطيبها رفض الزواج منها وقال (مش هرتبط بواحدة غلطت معاها) .. مما تسبب في غضب أبيها وقرر استدراجه للانتقام لشرفه.



