سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر على صلة بالتحريات في قضية مقتل "طالب الشروق" أسباب رفض الأخير الزواج من خطيبته ، مؤكدًا أن جملة قالها القتيل كانت السبب في مقتله .
وقال المصدر إن خطيبة القتيل طلبت منه إتمام الزواج ، لكنه رفض وقال لها : "نش هتجوز واحدة غلطت معاها قبل كدة" حسب "فيتو".
وأضاف المصدر أن والد الفتاة اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينها وبين القتيل ، ولما ضغط عليها اعترفت بحقيقة العلاقة وأكدت أن خطيبها رفض الزواج منها وقال (مش هرتبط بواحدة غلطت معاها) .. مما تسبب في غضب أبيها وقرر استدراجه للانتقام لشرفه.
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