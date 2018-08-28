  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
فراج إسماعيل

إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

قتيل الشروق

سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

مجدي عبد الغني

عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

طالب جامعة الشروق

صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

ساويرس

ساويرس ينشر تغريدة بها معلومات صادمة عن أزمة صلاح

هانى أبو ريدة

بيان هام من اتحاد الكرة يحذر فيه من هذا الأمر

قتيل الرحاب

شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

ترامب

ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

مقتل طفلي ميت سلسيل

معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

جابر نصار

"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

20 سنة سجنًا تنتظر سعد لمجرد

الصفحة الأخيرة

سعد لمجرد
سعد لمجرد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

#

هند صبرى تهاجم فنانا شهيرا بسبب "الاغتصاب"

#

القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة

#

غادة عادل تكشف مفاجأة عن طلاقها من مجدي الهواري

سعد لمجرد

أكد الادعاء الفرنسي أنه فتح تحقيقا جديدًا مع المطرب المغربي سعد لمجرد على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي.

وفي حالة ثبوت تهمة الاغتصاب ضد لمجرد المتابع أصلا من القضاء الفرنسي في قضية اعتداء جنسي ضد فتاة فرنسية منذ أكثر من عام ونصف، بعد الانتهاء من التحقيقات، تنتظر هذا الفنان المشهور عقوبات قاسية قد تنهي مستقبله الفني وتضع حداً لنجاحاته المتتالية.

ويعاقب القانون الفرنسي على جرائم الاغتصاب بشدّة، حيث تصل عقوبة الاعتداء الجنسي، الذي يشمل كل أذى جنسي يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة، إلى 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو (81 ألف دولار)، بينما تصل عقوبة الاغتصاب 15 سنة أو حتى 20 سنة في حالة ما إذا كانت الفتاة التي تمّ اغتصابها قاصرا.

ولا يزال الغموض يلف هوية الفتاة التي تتهم الفنان سعد لمجرد باغتصابها في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، بمنطقة سان تروبيه الساحلية جنوب #فرنسا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية
» ماكرون: بقاء الأسد في السلطة خطأ فادح
» شاهد .. رد فعل "شرطي" على طفل يرقص "كيكي" تجتاح "فيسبوك"
» أحمدي نجاد: دول كثير لا تعرف الحرية ومنها "بلدي"
» فضيحة تصدم محبي أيس كريم "الفانيليا" حول العالم
» اكتشاف حبة دواء "سحرية" تُنقص الوزن بدون مشاكل
» مدرب ريال مدريد يقلل من "رونالدو" بطريقة ذكية
» ثغرة في "واتساب" تسرب رسائلك .. هكذا تحمي نفسك
» بعد سنوات .. العلم ينتصر لـ"البيض" ويكشف فوائده

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل