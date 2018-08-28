إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

28 أغسطس 2018 - 08:36 ص

انتقد الكاتب الصحفي فراج إسماعيل الأسلوب الذي انتهجه اتحاد الكرة مع النجم المصري محمد صلاح ، متسائلًا : "هل انتهت صلاح بمنتخب مصر؟".



وقال "إسماعيل" في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "المدعو صلاح، هكذا أشار إليه الاتحاد المغمور .. المهم أن إسقاط أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا و واحد من أفضل لاعبي العالم كان متوقعا لكنه بدأ مبكرا جدا".



وأضاف: "بلدنا طارد للمواهب والنجوم الباذغة وبيئة خصبة للضفادع فقط. .. السؤال: هل انتهت علاقة صلاح بمنتخب مصر؟".

