إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

أحمد عادل شعبان
انتقد الكاتب الصحفي فراج إسماعيل الأسلوب الذي انتهجه اتحاد الكرة مع النجم المصري محمد صلاح ، متسائلًا : "هل انتهت صلاح بمنتخب مصر؟".
وقال "إسماعيل" في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "المدعو صلاح، هكذا أشار إليه الاتحاد المغمور .. المهم أن إسقاط أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا و واحد من أفضل لاعبي العالم كان متوقعا لكنه بدأ مبكرا جدا".
وأضاف: "بلدنا طارد للمواهب والنجوم الباذغة وبيئة خصبة للضفادع فقط. .. السؤال: هل انتهت علاقة صلاح بمنتخب مصر؟".
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