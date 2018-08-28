قاضي محاكمة متهمي 11 سبتمر يقرر التقاعد

28 أغسطس 2018 - 08:39 ص

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن قرار اتخذه القاضي العسكري المكلف بمحاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر بالتقاعد .



وسيستبدل القاضي العسكري المتقاعد الكولونيل جيمس بول بالكولونيل في مشاة البحرية كيث باريلا.

ويحاكم خمسة متهمين في القضية، بينهم "العقل المدبر" للهجمات خالد شيخ محمد، في سجن "غوانتانامو" العسكري منذ سنوات، وقد وجّهت اليهم لائحة اتهام عام 2008.

وبعد تأخير سنوات بسبب عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.