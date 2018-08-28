  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
فراج إسماعيل

إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

قتيل الشروق

سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

مجدي عبد الغني

عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

طالب جامعة الشروق

صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

ساويرس

ساويرس ينشر تغريدة بها معلومات صادمة عن أزمة صلاح

هانى أبو ريدة

بيان هام من اتحاد الكرة يحذر فيه من هذا الأمر

قتيل الرحاب

شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

ترامب

ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

مقتل طفلي ميت سلسيل

معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

جابر نصار

"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

قاضي محاكمة متهمي 11 سبتمر يقرر التقاعد

عرب وعالم

النصب التذكاري للضحايا
النصب التذكاري للضحايا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعرف على الموقف القانوني الجديد لـ"دومة" في "أحداث الوزراء"

#

اليوم.. محاكمة بديع وآخرين فى "مكتب الإرشاد"

#

غدًا.. إعادة محاكمة محمد بديع بأحداث مكتب الإرشاد

#

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بخلية العمليات المتقدمة

النصب التذكاري

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن قرار اتخذه القاضي العسكري المكلف بمحاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر بالتقاعد .

وسيستبدل القاضي العسكري المتقاعد الكولونيل جيمس بول بالكولونيل في مشاة البحرية كيث باريلا.

ويحاكم خمسة متهمين في القضية، بينهم "العقل المدبر" للهجمات خالد شيخ محمد، في سجن "غوانتانامو" العسكري منذ سنوات، وقد وجّهت اليهم لائحة اتهام عام 2008.

وبعد تأخير سنوات بسبب عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية
» ماكرون: بقاء الأسد في السلطة خطأ فادح
» شاهد .. رد فعل "شرطي" على طفل يرقص "كيكي" تجتاح "فيسبوك"
» أحمدي نجاد: دول كثير لا تعرف الحرية ومنها "بلدي"
» فضيحة تصدم محبي أيس كريم "الفانيليا" حول العالم
» اكتشاف حبة دواء "سحرية" تُنقص الوزن بدون مشاكل
» مدرب ريال مدريد يقلل من "رونالدو" بطريقة ذكية
» ثغرة في "واتساب" تسرب رسائلك .. هكذا تحمي نفسك
» بعد سنوات .. العلم ينتصر لـ"البيض" ويكشف فوائده

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل