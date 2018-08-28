فنان شهير يهاجم اتحاد الكرة: صلاح عايز يتشهر على حسابكم؟

28 أغسطس 2018 - 08:43 ص

شن الفنان محمود البزاوي هجومًا شرسا على الاتحاد المصري لكرة القدم بعد البيان المنسوب له الذي اتهم فيه النجم محمد صلاح بمحاولة نيل الشهرة على حساب الاتحاد .



وقال "البزاوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "يعني صلاح هداف البريميرليج و أحسن لاعب في انجلترا و أفضل لاعب في أفريقيا و المرشح لأفضل لاعب في أوروبا و اللي وصلنا كأس العالم في مشهد تاريخي في الثواني الأخيره .. اتحاد الكورة بيقول عليه المدعو محمد صلاح و بيقول كمان إنه عايز يتشهر على حساب اتحاد الكرة؟".

