  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
فراج إسماعيل

إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

قتيل الشروق

سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

مجدي عبد الغني

عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

طالب جامعة الشروق

صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

ساويرس

ساويرس ينشر تغريدة بها معلومات صادمة عن أزمة صلاح

هانى أبو ريدة

بيان هام من اتحاد الكرة يحذر فيه من هذا الأمر

قتيل الرحاب

شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

ترامب

ترامب في أسوأ حالاته لهذا السبب الخطير

مقتل طفلي ميت سلسيل

معلومة هامة عن والد "طفلي ميت سلسيل"

جابر نصار

"نصار" لـ"اتحاد الكرة" : استقيلوا يا فشلة‎

تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك

الصفحة الأخيرة

فواكه حمراء
فواكه حمراء

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"اللوز" هو البديل الأمثل لوجبة الإفطار

#

بالفيديو.. أغرب بناء قد ترونه في حياتكم

#

إف بي أي يوقف إسرائيلية بتهمة إنشاء حسابات باسم داعش

#

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

الخضروات الحمراء

الفواكه الحمراء

سلط موقع "بولد سكاي" الضوء على الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر ، مؤكدًا أن تناولها بشكل دائم يحافظ على صحة القلب .

وأشار الموقع إلى أن هذا النوع من المأكولات يتسبب في منع السكتات القلبية والدماغية ويحسن البصر ويقلل الالتهابات في الجسم .

.

وهناك العديد من الفواكه الحمراء ومنها:

التوت البري الأحمر
الرمان
توت العليق الأحمر
الكرز
البرتقال الأحمر
الفراولة
البطيخ
التفاح الأحمر
العنب الأحمر
الغريب فروت الأحمر
الطماطم
البرقوق
الكمثرى الحمراء

أما الخضراوات ذات اللون الأحمر فتشمل:

الفليفلة الحمراء
الفاصوليا الحمراء
الفليفلة الحمراء الحريفة
البصل الأحمر
البطاطا الحمراء
الشمندر
الفجل الأحمر
الكرنب الأحمر

والأطعمة ذات اللون الأحمر تكون قليلة الصوديوم وقليلة السعرات الحرارية، كما أنها مصدر جيد بمادة الـ"ليكوبين" التي تُكسبها هذا اللون الأحمر. الـ"ليكوبين" يحمي من عدة أنواع من السرطانات ومنها سرطان الرئة والثدي والجلد والقولون والمريء.

هذا بالإضافة إلى احتواء هذه الأطعمة على العديد من الفيتامينات والألياف والمعادن.

فحين نتحدث عن الفواكه والخضراوات الحمراء، فإننا بالفعل نتحدث عن صيدلية متنقلة تمدنا بكل ما يحتاجه الجسم من أسلحة لمقاومة الأمراض.

لذا يجب الحرص على إدراج هذه الأنواع التي ذكرناها إلى وجباتنا بصفة يومية، إما في صورتها الخام أو بإضافتها إلى أغذية أخرى، أو عن طريق تناولها كحساء أو كعصير مخفوق أو بإضافتها إلى أطباق السلاطة.

فمن أجل صحة أفضل اعتمد في وجباتك على الأحمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية
» ماكرون: بقاء الأسد في السلطة خطأ فادح
» شاهد .. رد فعل "شرطي" على طفل يرقص "كيكي" تجتاح "فيسبوك"
» أحمدي نجاد: دول كثير لا تعرف الحرية ومنها "بلدي"
» فضيحة تصدم محبي أيس كريم "الفانيليا" حول العالم
» اكتشاف حبة دواء "سحرية" تُنقص الوزن بدون مشاكل
» مدرب ريال مدريد يقلل من "رونالدو" بطريقة ذكية
» ثغرة في "واتساب" تسرب رسائلك .. هكذا تحمي نفسك
» بعد سنوات .. العلم ينتصر لـ"البيض" ويكشف فوائده

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل