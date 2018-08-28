  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:56 ص
بحث متقدم
سلطان : أفكار " كرمان" مهمة لكسر الجمود

سلطان : أفكار " كرمان" مهمة لكسر الجمود

الأهلي

الموعد والقنوات الناقلة للقاء "الثأر" بين الأهلي وكمبالا سيتي

خاشقجي : هذه هي خطيئة ترمب الكبري

خاشقجي : هذه هي خطيئة ترمب الكبري

شاهد.. لحظة الاعتداء على "منى عراقى" بالضرب

جزارون يحبسون الإعلامية منى عراقي داخل سلخانة

الإعلامي وائل الإبراشي

شاهد .. سؤال من "الإبراشي " يحرج مجدي عبد الغني

شاهد.. كريمة : المنتحر ليس كافرا

شاهد.. كريمة: المنتحر ليس كافرًا

"الدولار" يصدم الجنيه بالسوق والبنوك

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

فراج إسماعيل

إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

قتيل الشروق

سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

مجدي عبد الغني

عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

خان: نعمل على قانون يجرم الإساءة للمسلمين مثل "الهولوكوست"

عرب وعالم

عمران خان
عمران خان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

#

قانون تشديد الرقابة على الإنترنت يعزز المخاوف تجاه حرية الرأي

#

موافقة تاريخية.. رئيس الفلبين يصادق على إقامة حكم ذاتي للمسلمين

#

من الصعب تطبيق هذه المادة في قانون الصحافة الجديد

الاساءة للاسلام

عمران خان

علق عمران خان - رئيس وزراء باكستان الجديد - على دعوات أحد نواب هولندا لرسم صور كاركاتيرية مسيئة للإسلام .

وقال خان، اليوم الاثنين، في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه، إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية، بحسب صحيفة "دون" المحلية (خاصة).

وأضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة "كان لا بد أن تتم منذ سنوات".

وضرب خان، الذي تولى السلطة في 18 آب/ أغسطس الجاري، مثلا بالدول التي تجرم إنكار "الهولوكوست" (المحرقة النازية).

وتابع: "لدى أربع دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا شيء يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا (كمسلمين) مرارا وتكرارا".

وتجرم دول أوروبية إنكار "الهولوكوست"، أي الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية، بينهم يهود، على أيدي قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ومرر أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم، قرارا يدين مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام دعا إليها البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، جيرت فيلدرز.

واستدعت الخارجية الباكستانية، الإثنين الماضي، القائم بأعمال السفير الهولندي في إسلام آباد، احتجاجا على هذه المسابقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم توجيه السفير الباكستاني في هولندا إلى "إثارة القضية بقوة مع الحكومة الهولندية وسفراء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

كما تم توجيه ممثلي باكستان الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لبحث الأمر مع الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات الأخرى ذات الصلة، وفق بيان للخارجية الباكستانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية
» ماكرون: بقاء الأسد في السلطة خطأ فادح
» شاهد .. رد فعل "شرطي" على طفل يرقص "كيكي" تجتاح "فيسبوك"
» أحمدي نجاد: دول كثير لا تعرف الحرية ومنها "بلدي"
» فضيحة تصدم محبي أيس كريم "الفانيليا" حول العالم
» اكتشاف حبة دواء "سحرية" تُنقص الوزن بدون مشاكل
» مدرب ريال مدريد يقلل من "رونالدو" بطريقة ذكية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل