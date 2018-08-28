شاهد .. شاب يطلب شيئًا غريبًا من نانسي عجرم .. كيف ردت؟

28 أغسطس 2018 - 09:00 ص

تفاجأت الفنانة نانسي عجرم بطلب غريب من شاب كويتي ، حيث اقترح عليها أن تغني له أغنية "شخبط شخابيط" المخصصة للأطفال .



وخلال إحيائها حفلا غنائيا في الكويت، طلب الشاب فهد العرادي، أحد أشهر الناشطين عبر تطبيق "سناب شات"، من نانسي عجرم أغنية "شخبط شخابيط"، لترد ممازحة إياه "إلك إنت".

واستجابت نانسي عجرم لطلب العرادي، وقامت بأداء الأغنية.

وكسب فهد العرادي شهرة واسعة في "سناب شات" بفيديوهاته الطريفة، وترويجه للمأكولات والمطاعم بطريقة لافتة