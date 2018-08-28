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حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان

عرب وعالم

طماطم
طماطم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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إسرائيل

أردوغان

دشنت وسائل إعلام إسرائيلية حملة دعائية لحث الإسرائيلين على عدم شراء الطماطم المستوردة من تركيا .

وحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي فإن الحملة يقوم بها "مجلس النباتات" وهو لوبي المزارعين الإسرائيليين، حيث تحوي الإعلانات عبارات مثل "المزارعين في النقب يناشدونكم بألا تشتروا الطماطم من أردوغان.. إنها مرفوضة في هذه البلاد".

ومن أجل تجنب شراء الطماطم التركية، أرفق المجلس في الإعلانات، صور توضح كيفية التعرف عليها، مرفوقتا بعبارة "الطماطم الإسرائيلية تتضمن جذعا أخضر، أما الطماطم التركية فقد تمت إزالته".

ولكي تتكلل الحملة بالنجاح، استخدم المسؤولون عن الإعلان في دعايتهم صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأن الإسرائيليين لا يحبونه حسب الموقع.

وبرزت في مواقع التواصل الإجتماعي ردود فعل معادية للحملة التسويقية، حيث اعتبر الكثير من الناس أنه لا يهم من أين تأتي الطماطم، سواء من تركيا أو من إيران، وإنما المهم هو الجودة والثمن المنخفض، حسب الموقع دائما.


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