أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28 أغسطس.

وبلغ سعر العملة الخضراء 17.84 جنيهًا للشراء، و17.94 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، وأعلى سعر في بنك عوده 17.95 جنيه للبيع، و17.86 جنيهً للشراء.

بينما سجل في بنوك أبو ظبى الإسلامي، المصري الخليجى، الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، البركة، مصر إيران، بلوم، اتش إس بي سي، وقناة السويس نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيهًا للشراء.

وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد نحو 17.92 جنيه للبيع، و17.82 جنيهًا للشراء، وفي بنك التعمير والإسكان نحو 17.93 جنيهًا للبيع، و17.83 جنيهًا للشراء، وفي بنك القاهرة نحو 17.94 جنيهًا للبيع، و17.84 جنيه للشراء

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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