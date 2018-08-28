شاهد.. كريمة: المنتحر ليس كافرًا

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، وفاعله ليس بكافر أو خارج عن الملة، بل هو فاسق وآثم، بإجماع الأئمة الأربعة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الإثنين، أن المنتحر لم ينكر معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه أقدم على قتل نفسه، وخالف بذلك قول الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا».

وأشار إلى أن بعض الأخبار التي تتحدث عن جزاء المنتحر تحمل على سبيل الوعيد والتهديد، مؤكدًا أن قول الفقهاء، أن المنتحر يكون عقابه وفقًا للمشيئة الإلهية، وأنه قد يدخل إلى النار دون أن يخلد فيها.

وأوضح أن المنتحر فاسق وآثم وارتكب محرمًا لكن لا يخرج عن الملة، وبالتالي يغسل ويكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا إجماع أهل السنة في الأزهر الشريف.

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