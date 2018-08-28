القضاء التركى يلاحق أمريكيًّا منذ 2010

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت صحيفة "صباح" التركية عن قضية قضائية أخرى شبيهة بقضية القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا، أندرو بونسون، والذي اتخذته الولايات المتحدة كذريعة لخلق أزمة سياسية بين البلدين لم تلبث وأن تحولت إلى حرب اقتصادية شنتها الولايات المتحدة على تركيا.

وحسب الصحيفة، فإنّ السلطات التركية قبضت في العام 2010 على المواطن الأمريكي جاك ريتشارد هاس، وكان يقيم بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، ويعمل ظاهرًا بصفة معلم لغة إنجليزية، إلا أنه يمارس في الخفاء عمل التجسس غير القانوني، والتعاون مع عناصر من منظمة بي كا كا الإرهابية، وعقب اعتقاله تولت السفارة الأمريكية بأنقرة مسألة ترحيله خارج الحدود التركية.

وذكرت الصحيفة أنّ محكمة الجزاء المشدّد التركية قامت بعقد 20 جلسة ضمن قضية ريتشارد هاس، كما أصدرت حكمًا غيابيًّا بالسجن 15 سنة بتهمة "التعاون مع منظمة إرهابية".

وطالبت المحكمة التركية 17 مرة، القنصلية الأمريكية في تركيا باستدعاء هاس بهدف تقديم إفادته حول القضية، وخلال كل ذلك لم تتلق المحكمة التركية جوابًا، كما لم تُطلع المحاكم الأمريكية نظيرتها التركية على إمكانية تقديم هاس إفادته.

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