» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم

28 أغسطس 2018 - 10:00 ص

تعرّضت المغنية اللبنانية نانسي عجرم لموقف طريف خلال حفل لها في الكويت.

فقد طلب منها أحد الحاضرين أن تغنّي “شخبط شخابيط”، فردّت عليه ممازحةً: “ألك أنت؟” كونه رجلا بالغا والأغنية مخصصّة للصغار.

وعلى الرغم من غرابة الموقف إلا أن نانسي عجرم نزلت عند طلب الرجل وأدت الأغنية التي أشعلت الحضور.

ويظهر مقطع فيديو صوّره أحد الحاضرين كيف دخلت نانسي عجرم في نوبة ضحك ولم تعد قادرة على إكمال الأغنية بعد أن رأت ردّة فعل الرجل الذي طلب منها الأغنية وتفاعله الشديد معها.