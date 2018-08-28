ارتفاع عدد المتوفين فى حادث حفل زفاف إلى شخصين بالمنيا

28 أغسطس 2018 - 10:02 ص

لقي أحد الطلاب المصابين في حادث تصادم سيارتين، بموكب زفاف عروسين بطريق سكة تلة بمركز المنيا مصرعه، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى طالبين وإصابة 3 آخرين.

أكدت مصادر مصرع مراون أنور عبد الله عباس، طالب جامعي، مقيم بقرية دماريس بمركز المنيا، والجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفي الجامعي.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاتة بأن سبب الوفاة: حدوث كسر بعظام الجمجمة والوجه ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع والفقرات ونزيف داخلي بالبطن والحوض ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.