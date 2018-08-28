شاهد .. سؤال من "الإبراشي " يحرج مجدي عبد الغني

إيمان هاني
عقب الإعلامي وائل الإبراشي، علي الخطاب الذي أصدره وكيل أعمال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، والذي طالب فيه الإتحاد بتقديم استقالته خلال 5 أيام.
وقال "الإبراشي" خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم" مخاطبا الكابتن مجدي عبدالغني عضو الإتحاد المصري لكرة القدم،:"هتقدموا باستقالتكم إمتي يا كابتن مجدي؟".
فرد عليه "عبدالغني" ضاحكا:" أنا عارف إن ده علي هواك، بس ده ينفع!"، فرد "الإبراشي" قائلا:" أنا والله بداعبك، أنت قامة كبيرة رغم كل المشاكل اللي بتحصل".
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