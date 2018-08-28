شاهد .. سؤال من "الإبراشي " يحرج مجدي عبد الغني

28 أغسطس 2018 - 10:02 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، علي الخطاب الذي أصدره وكيل أعمال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، والذي طالب فيه الإتحاد بتقديم استقالته خلال 5 أيام.

وقال "الإبراشي" خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم" مخاطبا الكابتن مجدي عبدالغني عضو الإتحاد المصري لكرة القدم،:"هتقدموا باستقالتكم إمتي يا كابتن مجدي؟".

فرد عليه "عبدالغني" ضاحكا:" أنا عارف إن ده علي هواك، بس ده ينفع!"، فرد "الإبراشي" قائلا:" أنا والله بداعبك، أنت قامة كبيرة رغم كل المشاكل اللي بتحصل".

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