حبس عامل يدير ورشة أسلحة بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيق

28 أغسطس 2018 - 10:06 ص

أمر المستشار عمر الحوتي مدير نيابة مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، بحبس عامل يدير ورشة كبيرة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد بيعها لتجار الأسلحة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود معلومات عن قيام عامل بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.=

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم هشام العسقلاني رئيس مباحث مركز أبو قرقاص توصل إلى ضبط المتهم علاء الدين . ى . ع 59 سنة، عامل ومقيم بندر الفكرية، لقيامه بإدارة ورشة كبيرة لتصنيع الأسلحة النارية متخذا من مسكنه مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي وباستصدار إذن النيابه العامة تم اقتحام منزل المتهم والتحفظ على المضبوطات وهي قطع سلاح وأدوات تصنيع مثل أبر ضرب نار وأدوات لحام واسطوانة أكسجين ومسامير وقطع حديدية وشنيور ومنشار كهربائي.