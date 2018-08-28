العثور على طفلة عمرها يوم فى سوهاج

28 أغسطس 2018 - 10:11 ص

تمكن أهالي بندر المراغة شمال محافظة سوهاج من العثور على طفلة تبلغ من العمر يوما ملفوفة بجوار أحد المساجد.

وردت معلومات للواء هشام عبد الشافى، مدير أمن سوهاج، يفيد بإخطار من مركز شرطة المراغة من المدعو "علاء م ر س" 21 عاما، عامل ويقيم بندر المراغة بعثوره على طفله حديثة الولادة بجوار مسجد الإيمان الكائن ببندر المراغة، دائرة المركز.

وانتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على طفله أنثى حديثة الولادة تبلغ من العمر حوالي يوم ملفوفة بقطعة من القماش ومربوطة الحبل السري.