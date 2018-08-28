ماذا طلب نجل عادل إمام من المدعوين لزفافه؟

28 أغسطس 2018 - 10:12 ص

كشفت تقارير صحفية عن أن الفنان محمد عادل إمام سوف يحتفل بزفافه غدًا في الساحل الشمالي، على عروسه نوران طلعت على أن يقام الحفل بشكل بسيط.

ورفض محمد عادل إمام إقامة حفل زفاف ضخم، موجهًا دعوة لعدد قليل من الأصدقاء ليشاركوه فرحته مع عائلته، مطالبًا من كل الحضور عدم التقاط الصور وتصوير فيديوهات حتى لا يتم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن محمد زواجه من خلال صورة نشرها على إنستجرام، استعان فيها بآية قرانية وهي: "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ".