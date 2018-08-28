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جامع الروبابيكيا يلقى مصرعه بترعة السبخة بالمنيا

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لقي طفل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه في ترعة السبخة بقرية طوة التابعة لمركز المنيا بعد انتهاء عمله في جمع "الروبابيكيا" بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة وندب الطب الشرعى لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان قد تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع "زياد م. خ" 12 عامًا، مقيم بعزبة أبو عياد بقرية صفط الغربية، غرقًا أثناء استحمامه في ترعة السبخة بقرية طوه في مركز المنيا.

انتقل لمحل الواقعة المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز شرطة المنيا، والرائدان أحمد يسري رئيس المباحث، وأحمد سامي معاون المباحث، ونُقلت الجثة بالاسعاف لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس ولاتوجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.

وأفادت تحريات أولية، أن الطفل الغريق يعمل في جمع "الروبابيكيا" من البلاستيك والزجاج والمعدن من أكياس الفضلات وأكوام القمامة، وأن أبواه منفصلان، وقد توجه للاستحمام بالترعة، بعد مجهود مضني من العمل طوال 8 ساعات.

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