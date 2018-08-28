الموعد والقنوات الناقلة للقاء "الثأر" بين الأهلي وكمبالا سيتي

28 أغسطس 2018 - 10:16 ص

يلتقي في تمام التاسعة من مساء اليوم النادي الأهلي مع نظيره كمبالا سيتي الأوغندي على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويدير اللقاء الحكم المغربي رضوان جيد.



ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر البث الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء عشرة آلاف مُشجع بعد موافقة من الجهات الأمنية بحضورهم.

ويعتمد لمدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي على لاعبيه في حصد النقاط الثلاث ليحافظ على صدارة مجموعته.

ويرغب الأهلى في الفوز على الفريق الأوغندي في لقاء الليلة من أجل تحقيق عدة أهداف مهمة أولها الحفاظ على قمة المجموعة وتأكيد جدارة المارد الأحمر في الصعود لدور الثمانية الأفريقي والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013 ، كما يسعى بطل مصر للثأر من كمبالا سيتي الذى حقق الفوز الأول والأخير على الاهلي في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية عندما فاز عليه في أوغندا خلال شهر مايو الماضي بثنائية نظيفة كان لها دور في استقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري .

يمتلك الاهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أفضيلة ومفاتيح كثيرة للفوز أبرزها فارق الخبرات لصالح بطل مصر وكذلك الدفعة المعنوية العالية التى يخوض بها الاهلي اللقاء بعدما حقق نتائج رائعة في الفترة الماضية محلياً وأفريقيا بجانب عاملي الأرض والجمهور وهي كلها أسلحة حشدها كارتيرون لأسقاط الفريق الأوغندي الليلة وحصد النقاط الثلاثة.

ويعول المدرب الفرنسي في لقاء الليلة على نجوم الفريق أمثال وليد آزارو وعلى معلول وأحمد فتحي وحسام عاشور وعمرو السولية وساليف كوليبالي وسعد سمير ومعهم مؤمن زكريا الذى قرر الجهاز الفني العفو عنه و"فك" تجميده بعدما تم إستبعاده من أربعة مباريات ماضية محلياً وأفريقياً وهناك أيضاً محمد الشناوي حارس الفريق الذي سيعود للدفاع عن عرين الفريق بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري فيما سيتواصل غياب ميدو جابر لعدم تعافيه من الأًصابة ، كما يغيب وليد سليمان نجم الفريق للأيقاف.

في المقابل، يسعى مايك موتيمي مدرب فريق كمبالا سيتي لتقديم عرض قوي أمام بطل مصر وسط جمهوره وعلى ملعبه ويعلم الفريق الأوغندي أن مباراة الليلة ستكون "للشهرة" بعدما ودّع البطولة برفقة تاونشيب لذا طالب موتيمي لاعبيه خلال الأيام الماضية باللعب بدون ضغوط أو خوف.

وأكد مدرب الفريق الأوغندي أن لاعبيه قادرون على تكرار الفوز على الأهلي في برج العرب مثلما فعلوا في أوغندا، موضحًا أن الاهلي فريق كبير لكن الفوز عليه ليس مستحيلاً لأن لديه نقاط ضعف سيحاول استغلالها في مباراة الليلة.