شاهد.. اتهام سما المصرى بالشذوذ الجنسى

28 أغسطس 2018 - 10:16 ص

أعلن محمد سعد محامي بالنقض، عن رفعه دعوى قضائية ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري، وذلك بسبب الفيديو الأخير الذي نشرته لها وهي في "البانيو".

وقال "سعد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "ماذا بعد" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، سما المصري تحرض علي الفسق والفجور وتريد خلق أشياء غريبة علي عاداتنا وتقاليدنا.

وأضاف سعد: "دي واحدة بتدعي انها فنانة، السكوت علي تصرفاتها الشاذة أصبح عاديا، لازم محاسبة كل من تسول له نفسه ويقوم بخدش الحياء".

شاهد الفيديو..