خاشقجي : هذه هي خطيئة ترمب الكبري

28 أغسطس 2018 - 10:18 ص

قال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إن خطيئة الرئيس الأمريكي الكبري دونالد ترمب هي عدم مبالاته بوفاة السيناتور الجمهوري " جون ماكين".

وأضاف خاشقجي في تدوينة مصغرة له علي تويتر : " ربما منطقي الشرقي يتحدث الآن ولكني أعتقد أن ترمب وقع في خطيئته الكبرى حتى بين أنصاره اليوم وقد بدا لا مبالي حيال وفاة جون مكين والذي ينظر له غالب الأمريكيين كبطل قومي" .

يذكر أن جون ماكين كان قد أوصي بعدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جنازته حال وفاته.

كانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قد كشفت في مطلع مايو الماضي،عن رغبة ماكين التي أبلغها لمسئولين في البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترامب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.